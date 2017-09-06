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"Tablolar Konuşuyor" resim sergisi 12 Eylül'de sanatseverlerle buluşacak

- Türk Telekom’un "Tablolar konuşur, engeller yok olur" sloganıyla görme engellilere yönelik hayata geçirdiği "Tablolar Konuşuyor" sergisindeki 20 eser sesli betimlemeli olacak

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom’un "Tablolar konuşur, engeller yok olur" sloganıyla hayata geçirdiği "Tablolar Konuşuyor" sergisi, 12 Eylül Salı günü sanatseverlerle buluşacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom’un sosyal sorumluluk projesi Telefon Kütüphanesi kapsamında hazırladığı, görme engellilere yönelik resim sergisi "Tablolar Konuşuyor", 12-17 Eylül'de Uniq İstanbul’da ziyaretçilerini ağırlayacak.

Türk Telekom’un “Tablolar konuşur, engeller yok olur” sloganıyla hayata geçirdiği "Tablolar Konuşuyor" sergisinde, Diego Rivera’nın Çiçek Taşıyıcısı tablosundan Hoca Ali Rıza’nın İftar Sofrasına, Picasso’nun Yaşlı Gitarist’inden Ahmet Hamdi Bey’in Kaplumbağa Terbiyecisine kadar 20 sanat eseri, görme engelli sanatseverler için sesli betimlemeli olarak sergilenecek.

Sergi, 17 Eylül Pazar gününe kadar tüm sanatseverler için açık olacak.


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Resim SergisiTablolar KonuşuyorTürk Telekom
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