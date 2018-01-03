Tac Mahal ziyaretlerine düzenleme

ANKARA (AA) - Hindistan, dünyanın yeni 7 harikasından biri olan Tac Mahal'e ziyaretleri sınırlama kararı aldı.

"Indian Express" gazetesinde çıkan habere göre, Hindistan Kültür Bakanlığı, Hindistan Arkeolojik Araştırma Merkezinin (ASI) yaptığı öneri üzerine hafta sonları ve tatillerde aşırı kalabalık olan Tac Mahal'e ziyaretlere sınırlama getirmeyi kararlaştırdı.

Bakanlık, Agra kentindeki anıt mezarı bir günde en fazla 40 bin turistin ziyaret etmesine izin verecek, ziyaret süresini de 3 saat ile sınırlandıracak.

Önlemlerin bu hafta yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Tac Mahal'in giriş kapılarından birinde perşembe günü yaşanan izdihamda 5 kişi yaralanmıştı.

ASI'nin verilerine göre, anıt mezarı her gün ortalama 35-40 bin turist ziyaret ediyor. Bu rakam, tatil ve hafta sonlarında 60-70 bine çıkıyor.

Babür İmparatoru Şah Cihan, Tac Mahal'i doğum yaparken hayatını kaybeden eşi Mümtaz Mahal anısına yaptırmıştı. 17. yüzyılda yaptırılan Tac Mahal, Hindistan'da Türk-İslam mimarisinin önemli eserleri arasında yer alıyor.

Merkezi İsviçre'de bulunan New7Wonder vakfı, 2007'de Tac Mahal'i dünyanın yeni 7 harikasından biri kabul etmişti.