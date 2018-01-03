Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat dünya arzu yıldız ekonomi Mustafa Gürses
Yemekmatik kartı geliyor
Yemekmatik kartı geliyor
Motorinde yeni dönem
Motorinde yeni dönem
Domates zam şampiyonu
Domates zam şampiyonu
Bitcoin yüzde 11 yükseldi
Bitcoin yüzde 11 yükseldi
4 yıldır kazandırıyor
4 yıldır kazandırıyor

Tac Mahal ziyaretlerine düzenleme

- Hindistan hükümeti, hafta sonu ve tatillerde aşırı ilgi gören Tac Mahal'e ziyaretleri sınırlandıracak - Dünyanın yeni 7 harikasından olan anıt mezarı bir günde en fazla 40 bin kişi ziyaret edebilecek

Tac Mahal ziyaretlerine düzenleme

ANKARA (AA) - Hindistan, dünyanın yeni 7 harikasından biri olan Tac Mahal'e ziyaretleri sınırlama kararı aldı.

"Indian Express" gazetesinde çıkan habere göre, Hindistan Kültür Bakanlığı, Hindistan Arkeolojik Araştırma Merkezinin (ASI) yaptığı öneri üzerine hafta sonları ve tatillerde aşırı kalabalık olan Tac Mahal'e ziyaretlere sınırlama getirmeyi kararlaştırdı.

Bakanlık, Agra kentindeki anıt mezarı bir günde en fazla 40 bin turistin ziyaret etmesine izin verecek, ziyaret süresini de 3 saat ile sınırlandıracak.

Önlemlerin bu hafta yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Tac Mahal'in giriş kapılarından birinde perşembe günü yaşanan izdihamda 5 kişi yaralanmıştı.

ASI'nin verilerine göre, anıt mezarı her gün ortalama 35-40 bin turist ziyaret ediyor. Bu rakam, tatil ve hafta sonlarında 60-70 bine çıkıyor.

Babür İmparatoru Şah Cihan, Tac Mahal'i doğum yaparken hayatını kaybeden eşi Mümtaz Mahal anısına yaptırmıştı. 17. yüzyılda yaptırılan Tac Mahal, Hindistan'da Türk-İslam mimarisinin önemli eserleri arasında yer alıyor.

Merkezi İsviçre'de bulunan New7Wonder vakfı, 2007'de Tac Mahal'i dünyanın yeni 7 harikasından biri kabul etmişti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
HindistanSınırlamaTac MahalZiyaret
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5