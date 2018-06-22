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Tacikistan, Afganistan'a elektrik ihracatını 1,5 milyar kilovatsaate çıkaracak

TAŞKENT (AA) - Tacikistan tarafından, Afganistan'a gerçekleştirilen elektrik ihracatının bu yıl 1,5 milyar kilovatsaate çıkarılması hedefleniyor.Tacikistan Parlamentosu Başkanı Şükürcan Zuhurov, Taşkent'te temaslarda bulunan Afganistan...

Tacikistan, Afganistan'a elektrik ihracatını 1,5 milyar kilovatsaate çıkaracak

TAŞKENT (AA) - Tacikistan tarafından, Afganistan'a gerçekleştirilen elektrik ihracatının bu yıl 1,5 milyar kilovatsaate çıkarılması hedefleniyor.

Tacikistan Parlamentosu Başkanı Şükürcan Zuhurov, Taşkent'te temaslarda bulunan Afganistan İcra Kurulu Başkanı Abdullah Abdullah ile bir araya geldi.

Görüşme sırasında Zuhurov, ülkesinin geçen yıl Afganistan'a 1,3 milyar kilovatsaat elektrik enerjisi sattığını anımsatırken, söz konusu rakamın bu yıl 1,5 milyar kilovatsaate çıkarılmasının öngörüldüğünü belirtti.

Ayrıca ,Afganistan'daki gelişmeleri sürekli izlediklerini vurgulayan Zuhurov, bu ülkedeki barış ve istikrarın tüm bölgede barış ve istikrarın teminatı anlamına geldiğini ifade etti. Zuhurov, Afganistan'da barış ve istikrarın sağlanması için ulusal uzlaşmanın yanı sıra ekonominin de geliştirilmesi gerektiğini kaydetti.

İhtiyaç fazlası elektriğinin bir kısmını komşusu Afganistan, Kırgızistan ve Özbekistan'a kilovatsaati 4 centten ihraç eden Tacikistan'da, geçen yıl 18,1 milyar kilovatsaat elektrik üretimi gerçekleştirildi.

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Anahtar Kelimeler:
AfganistanTacikistan
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