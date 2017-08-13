"Tacikistan'da din ve inanç ihlalleri artıyor"

İSTANBUL (AA) - İnsan Hakları ve Adalet Hareketi Derneği (İHAK), Tacikistan hükümetinin, Müslüman vatandaşlarının inanç ve değerlerine yönelik haksız tutum ve uygulamalarda bulunduğunu belirtti.

Dernekten yapılan açıklamada, nüfusunun büyük çoğunluğu Müslüman olan Tacikistan'da son yıllarda uygulanan baskıcı laik politikalar sebebiyle din ve inanç özgürlüğü alanında önemli ihlaller yaşandığı kaydedildi.

Tacikistan'da, kamusal alanda başörtüsü yasağı, sokakta kadınların İslami giyim ve kıyafetle dolaşmaması, İslami giyim mağazalarının kapatılması, erkeklerin sakal bırakmasının yasaklanması ve sakal bırakanların kesmeye zorlanması, hac ibadetine sınırlandırmalar getirilmesi gibi din ve inanç özgürlüğünü engelleyen politikalar uygulandığı belirtilen açıklamada, şehir merkezindeki camilerin ilaç deposu, tekstil atölyesi ve lokanta gibi yerlere dönüştürülmesinin kabul edilemez olduğu aktarıldı.

Açıklamada, Tacikistan hükümetinin, Müslüman vatandaşlarının inanç ve değerlerine yönelik haksız tutum ve uygulamalarının kabul edilemez olduğu ifade edilerek, "Tacikistan yönetimi Mısır'da gerçekleşen darbe sonrası İslami yapılarla mücadelede daha da cesaretlenmiş, Tacikistan halkı komünizm dönemindeki uygulamalarla yeniden tanışmıştır. Başta Tacikistan Hükümeti olmak üzere bu ülkeyle yakın iş birliği içerisindeki tüm devletlere, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'na, İslam İşbirliği Teşkilatı'na, uluslararası teşkilatlara ve duyarlı kuruluşlara Tacikistan'da yaşanan bu keyfi ihlallerin son bulması için çağrıda bulunuyoruz." denildi.