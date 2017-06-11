Tadilat yapılan evin kömürlüğünden havan mermisi çıktı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde tadilat yapılan bir evin bahçesindeki kömürlükte patlamamış havan mermisi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Vehbibey Mahallesi'nde bir süre önce kiralayarak taşındıkları evin bahçesindeki kömürlükte tadilat yapan Deniz S, kömürlüğün çatı kısmından patlamamış havan mermisi düştüğünü gördü.

Deniz S'nin durumu polise bildirmesi üzerine olay yerine gelen bomba imha uzmanı ekip, evde dedektör köpeklerle geniş çaplı arama yaptı.

İncelemenin ardından havan mermisi ekiplerce kontrollü bir şekilde imha edilmek üzere alındı.

Deniz S, evin bahçesindeki kömürlükte daha önceden tavuk kümesi olduğunu söyledi. Tadilat esnasında patlamamış havan mermisinin tavandan düştüğünü belirten Deniz S, ''Hemen polisi aradık, geldiler. Önce incelediler. Sonra da Balıkesir'den bomba imha uzmanlarını çağırdılar. Çok şükür ki herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan mermi polis tarafından götürüldü.'' diye konuştu.

Kendilerinden önce evi kiralayan bir ailenin antikacı olduğunu öğrendiklerini kaydeden Deniz S, "Evin eski sakinlerini aradım. O da eşinin antikacı olduğunu ve o patlamamış tarihi havan mermisini eşinin oraya koymuş olabileceğini söyledi." ifadesini kullandı.





