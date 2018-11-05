İSTANBUL (AA) - E-ticaret platformu n11.com tarafından gerçekleştirilen yılın "dev" indirim kampanyası 11.11'de saatseverleri sürpriz indirimler bekliyor.

n11.com'dan yapılan açıklamaya göre, İsviçre saat markası olan Tag Heuer modellerinde "11.11" kampanyasına özel fırsatlar sunuluyor.



n11.com, Yılın Alışveriş Günü "11.11"de gerçekleştireceği çeşit çeşit indirimlerle kullanıcılarını mutlu etmeye devam ediyor. Cesur, kusursuz ve öncü saat markası olan Tag Heuer, "11.11" kampanyası kapsamında inanılmaz fırsatlarla tüketicilere sunuluyor. 170 farklı modeli bulunan Tag Heuer saatleri 11 Kasım'da n11.com'da yüzde 75'e varan indirimlerle satışta olacak.



Tasarımıyla saat şıklığını bir üst seviyeye taşıyan Tag Heuer modelleri yüksek duyarlılığa sahip zaman ölçüm teknolojisi ile tanınıyor. Köklü saat markaları arasında yer alan Tag Heuer, "11.11" kampanyasına özel olarak yüzde 75'e varan indirimlerle n11.com’da saatseverlerle buluşuyor.