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Tahliye edilen akademisyenlere yakalama kararı

- Gaziantep'te FETÖ'ye yönelik davada tahliye edilen 3 akademisyen hakkında cumhuriyet savcısının itirazı üzerine yakalama kararı çıkarıldı

Tahliye edilen akademisyenlere yakalama kararı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "akademisyen yapılanması"na yönelik davada, tahliye edilen 3 akademisyen hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Cumhuriyet Savcısı Berekat Aksoy, 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nin geçen hafta 8'i tutuklu 88 sanığın yargılandığı davada Prof. Dr. Selahattin Bekmez, Doç. Dr. Servet Demir ve Yrd. Doç. Dr. Murat Bağlıbel'in tahliye kararına itiraz etti.

Verilen tahliye kararının dosya adaletine ve eşitlik ilkesine uygun olmadığını kaydeden Aksoy, haklarında örgütün şifreli haberleşme uygulaması ByLock ve Bank Asya hesapları gibi deliller bulunan sanıkların halen tutuklu olduğunu hatırlatarak, söz konusu akademisyenler için de tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını talep etti.

Bir üst mahkeme olan 8. Ağır Ceza Mahkemesi, itirazı değerlendirerek, sanıklar hakkında atılı suçun vasıf ve mahiyeti ile mevcut delil durumunu dikkate alarak yakalama emri çıkarılmasına hükmetti.

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"akademisyen Yapılanması"Fetulllahçı Terör ÖrgütüGaziantep
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