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Tahliye işlemleri sırasında gözaltına alındı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik tutuklu yargılandığı dava kapsamında tahliyesine karar verilen kişi, tahliye edildiği sırada, başka bir soruşturma kapsamında...

Tahliye işlemleri sırasında gözaltına alındı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik tutuklu yargılandığı dava kapsamında tahliyesine karar verilen kişi, tahliye edildiği sırada, başka bir soruşturma kapsamında hakkında bulunan yakalama kararı üzerine gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, yaklaşık 7 ay önce düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak tutuklanan F.D'nin yargılaması devam ederken, tahliyesine karar verildi.

Tahliye işlemleri için Kırklareli E Tipi Ceza İnfaz Kurumuna götürülen F.D'nin İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliğince FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunduğu tespit edildi.

F.D, Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.




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FetöPdySoruşturma
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