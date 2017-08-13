Tahran-Riyad geriliminde Irak'a ara buluculuk teklifi

TAHRAN (AA) - Irak İçişleri Bakanı Kasım Muhammed el-Araci, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Tahran-Riyad geriliminin azaltılması için Irak'ın resmen ara bulucu olmasını istediğini belirtti.

İran İçişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan habere göre, Irak'taki Erbain merasimlerine katılacak İranlıların konaklama, güvenlik, sağlık, vize, sınırdan geçişleri ve ulaşımlarıyla ilgili mutabakat zaptı iki ülkenin içişleri bakanları tarafından başkent Tahran'da imzalandı.

İmza töreni öncesi konuşan Irak İçişleri Bakanı Araci, geçen ay Suudi Arabistan'a gerçekleştirdiği ziyarete işaret ederek, "Bu ziyaret kapsamında Veliaht Prens bin Selman'la görüştüm. Bin Selman, Tahran-Riyad geriliminin azaltılması için Irak'ın resmen ara bulucu olmasını istedi. Bundan önce de Kral Selman bu talebini bildirmişti." dedi.

Irak'ın iki ülke arasında dostça ilişkiler kurulmasından yana olduğunu vurgulayan Araci, şunları söyledi:

"Söz konusu görüşmede İranlı hacılara saygılı davranmaları gerektiğini söyledim. Bin Selman'dan İranlıların Baki Mezarlığı'nı ziyaret etmelerine müsaade edilmesini istedim. Biliyorsunuz Baki mezarlığı bu sene İranlıların ziyaretine açık bırakılmıştır. Irak olarak, İran ve Suudi Arabistan arasında dostça ilişkilerin kurulmasından yanayız, çünkü bu konu bölgenin güven ve istikrarı için büyük önem arz etmektedir."

- Irak, Erbain törenleri için vize şartını kaldırmadı

İran İçişleri Bakanı Rahmani Fazli ise konuşmasında, Irak yönetiminin Erbain törenlerine katılmak isteyen İranlılar için vize şartını bu yıl da kaldırmadığını ifade etti.

Fazli, "Erbain merasimleri için vize istenmemesi konusunda ümitliydik, birtakım kolaylıklar sağlandı. Ama iş adamlarımızla ilgili vize konusunda bazı sorunlar var. Bu sorunların giderilmesi konusunda girişimlerde bulunulmasını istedik." diye konuştu.