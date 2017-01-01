Tahran Sosyal İşler Genel Müdürü Şehriver:

TAHRAN (AA) - Tahran Sosyal İşler Genel Müdürü Sıyavuş Şehriver, ülkede çok tartışılacak bir meseleyi gündeme taşıdı.

İranlı İşçiler Haber Ajansı İLNA'ya konuşan Şehriver, "Uyuşturucu bağımlısı ve evsiz hayat kadınları ikna metoduyla kısırlaştırılmalıdır. Kuluçka makinası gibi çocuk doğuruyorlar. Sahipsiz çocukları da satıyorlar." dedi.

Söz konusu kişilerin uyuşturucu kullandıkları ve dağıtımında bulunduklarını belirten Şehriver, yüzde 20'sinin de AIDS hastası olduğunu söyledi.

Ülke kanunlarına göre kimsenin zorla kısırlaştırılamayacağını dile getiren Şehriver, "ikna yoluyla" kısırlaştırmanın birçok sosyal sorunun önüne geçmeye yardımcı olacağını savundu.



