Tahran YEE'den Türkçe'den Farsça'ya çeviri ödülleri töreni

ANKARA (AA) - Tahran Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) düzenlediği Türkçe'den Farsça'ya çeviri ödülleri sahiplerini buldu.

YEE'den edinilen bilgiye göre, Tahran YEE tarafından Mahmud Afşar Vakfında tören düzenlendi.

Türkçe'den Farsça'ya edebi eser çeviri ödülleri, araştırma inceleme dalında Şehit Behişti Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ataullah Hasani'ye, roman ve şiir dallarında Arsalan Fesihi, Müjgan Devletabadi, Müjde Ülfet ve Tehmine Zardeşt'a, çocuk edebiyatı dalında ise Atusa Abkar'a verildi.

Tahran YEE Müdürü Yrd. Doç. Dr. Turgay Şafak, açış konuşmasında, çevirinin, medeniyetlerin dönüşümünde önemli yeri olduğunu vurguladı.

Allame Tabatabai Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Dr. Behruz Beykbabai'nin Türkçe'den Farsça'ya yapılan tercümelerle ilgili sunum yaptığı törende, Prof. Dr. Tevfik Sübhani ve Prof. Dr. Muhammed Taki İmami Hoyi'ye, İran ve Türkiye arasındaki kültürel ilişkilerin gelişmesine bugüne kadar yaptıkları çevirilerle sundukları katkı için teşekkür belgesi takdim edildi.

Törende, Türkçe'den Farsça'ya yapılan çevirilerde en sık karşılaşılan hatalı yaklaşımlar, bazı cümlelerin çıkarılması, bazı ifadelerin çevirmen tarafından doğru anlaşılmaması, yabancı eş değer kelimelerin olduğu gibi yazılması, sözcük seçiminde bağlama dikkat edilmemesi, kültürel, sosyal ve tarihi unsurların yanlış çevrilmesi, deyim ve atasözlerinin Farsça'da bulunan karşılıklarının yerine kelime kelime çevrilmesi ve bazı durumlarda Türkçe cümle yapısına göre çeviri yapılması gibi örneklerle anlatıldı.

Ödül töreni, izleyicilere sunulan kısa dinletinin ardından sona erdi.