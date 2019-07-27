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"Tahran'da 500 bin evin boş olması ekonomiyi olumsuz yönde etkiliyor"

- Tahran Emlakçılar Birliği Başkan Yardımcısı Hüsam Ukbayi, başkent Tahran'da evlerin dörtte birinin boş olduğunu ve bu durumun ülke ekonomisini olumsuz yönde etkilediğini söyledi

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İSTANBUL (AA) - Tahran Emlakçılar Birliği Başkan Yardımcısı Hüsam Ukbayi, İran'ın başkenti Tahran'da evlerin dörtte birinin boş olduğunu ve bu durumun ülke ekonomisini olumsuz yönde etkilediğini belirtti.

Etemadonline haber sitesine konuşan Ukbayi, "Ülke genelinde yaklaşık 23 milyon evden 2 milyon 400 bini kullanılmamaktadır. Tahran'daki boş ev sayısı ise 500 bin civarındadır." dedi.

Ukbayi, Tahran'daki boş evlerin yaklaşık yarısının kentin ekonomik yönden müreffeh kesimin yaşadığı Kuzey Tahran bölgesinde olduğunu ifade etti.

Yaklaşık 4 milyon evin bulunduğu başkent Tahran'da boş dairelerin, bir kısmının şehir dışında ve elektrik, su, doğalgaz, okul gibi imkanların bulunmadığı yerlerde inşa edildiğine dikkati çeken Ukbayi, bu oranda evin boş kalmasının ülke ekonomisini olumsuz yönde etkilediğini sözlerine ekledi.

- İran'da sermayedarların tercihi para piyasası

Kamu ekonomisinin ağırlıkta olduğu İran'da özel sektör ve üretim piyasası gelişmiyor. Hatırı sayılır oranda sermayenin, devlete yakın askeri ve bürokratik kadronun elinde olduğu bilinen ülkede, ekonominin şeffaf olmaması eleştirilere yol açıyor. İran'daki sermayedarlar, birikimlerini genellikle altın ve döviz gibi para piyasasında veya gayrimenkul sektöründe değerlendiriyor. Ekonomik kriz nedeniyle halkın alım gücünün gittikçe zayıfladığı İran'da, emlak sektöründeki arzın çokluğuna rağmen fiyatların düşmemesi dikkati çekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
500 Bin Boş EvIranTahran
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