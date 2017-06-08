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Tahran'da asitli saldırı

- Saldırıda 14 kişi yaralandı

Tahran'da asitli saldırı

İSTANBUL (AA) - İran'ın başkenti Tahran'ın güneyinde bir kişinin çevredekilere asitli saldırısı sonrası 14 kişinin yaralandığı bildirildi.

İran İşçi Haber Ajansı ILNA'da yer alan habere göre, başkent Tahran'ın güney bölgesindeki Fedaiyan parkında iki kişi arasında yaşanan kavgada, taraflardan birinin etrafa asit serpmesiyle 14 kişi yaralandı.

Güvenlik güçleri yetkililerinden yapılan açıklamaya göre, olayın şahsi kavgadan kaynaklandığı ve güvenlik sorunu oluşturmadığı anlaşıldı.

Tahran, organize suçlarla mücadele büro amiri de yaptığı açıklamada, Fedaiyan parkında çıkan kavgada, 40 yaşlarında bir kişinin elinde bulundurduğu asidi çevresindekilere serpmesi sonucu 14 kişinin yaralandığını belirtti.

Yaralıların çevredeki hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Asitli SaldırıIranTahran
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