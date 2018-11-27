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Tahran'da ev fiyatları yüzde 91 arttı

İSTANBUL (AA) - İran'ın başkenti Tahran'da ev fiyatları geçen yıla oranla yüzde 91 arttı. İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, İran Merkez Bankası tarafından başkent Tahran'daki emlak piyasası verileri açıklandı....

Tahran'da ev fiyatları yüzde 91 arttı
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İSTANBUL (AA) - İran'ın başkenti Tahran'da ev fiyatları geçen yıla oranla yüzde 91 arttı.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, İran Merkez Bankası tarafından başkent Tahran'daki emlak piyasası verileri açıklandı.

Söz konusu açıklamada, başkent Tahran'da ortalama bir evin metre karesinin 9 milyon 180 bin tümene çıktığı, bu rakamın geçen yıla göre yüzde 91 yükseldiği belirtildi.

Mihrabad Havaalanı'nın bulunduğu 9'uncu bölgede ev fiyatları yüzde 111 artış gözlenirken, kentin güneyindeki 19'uncu bölgede ise yüzde 48,2 oranında arttığı dikkati çekti.

En çok ev alınan yer şehrin kuzeybatısındaki 5'inci bölge ve en çok tercih edilen genişlik ise 60 metre kare olarak açıklandı.

Yaklaşık 15 milyon kişinin yaşadığı başkent Tahran'da 22 bölge bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Ev FiyatlarıIranTahran
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