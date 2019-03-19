Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi Trabzon mersin dünya Soner Metin
5 milyonluk yem bitkisi
5 milyonluk yem bitkisi
Hepsiburada’ya yeni CEO
Hepsiburada’ya yeni CEO
Her ses bir nefes
Her ses bir nefes
İkinci ödülü aldı
İkinci ödülü aldı
Küba'da değişim yaptı
Küba'da değişim yaptı

Tahran'da "İran-Avrupa Finans ve Ticaret Mekanizması" kurumu kuruldu

İSTANBUL (AA) - İran ile Avrupa ülkeleri arasındaki ticareti kolaylaştırma amacıyla İran, Fransa, İngiltere ve Almanya'nın bir süredir üzerinde çalıştığı INSTEX olarak adlandırılan mekanizmanın İran ayağı, Tahran'da "İran-Avrupa...

Tahran'da
banner17

İSTANBUL (AA) - İran ile Avrupa ülkeleri arasındaki ticareti kolaylaştırma amacıyla İran, Fransa, İngiltere ve Almanya'nın bir süredir üzerinde çalıştığı INSTEX olarak adlandırılan mekanizmanın İran ayağı, Tahran'da "İran-Avrupa Finans ve Ticaret Mekanizması" adıyla kuruldu.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İran ve sözü edilen ülkelerden uzmanların çalışmaları sonucu başkent Tahran'da "İran-Avrupa Finans ve Ticaret Mekanizması" kuruldu.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen yıl İran ile P5+1 ülkeleri (ABD, İngiltere, Fransa, Rusya, Çin ve Almanya) arasında yapılan nükleer anlaşmadan çekildiğini açıklamış, diğer ülkeler ise ABD olmaksızın anlaşmayı sürdüreceklerini belirtmişti. ABD'nin ekonomik yaptırımları yeniden devreye sokması ve petrol ihracatına sınırlama getirmesiyle İran, anlaşmadan kaynaklı çıkarlarının sağlanmaması durumunda anlaşmadan ayrılacağını duyurmuştu. Tahran yönetimi, Avrupa ile Özel Ödeme Aracı (Special Purpose Vehicle-SPV) mekanizması kurulması için görüşmeler yürütürken, Avrupa ülkeleri de İran'dan kara para ve terörizmin finansmanının önlenmesini içeren FATF'ı kabul etmesini istemişti. İran'da halen FATF tasarısı tartışılmaya devam ederken Tahran yönetimi Avrupa'nın ticareti kolaylaştırmak için somut adım atmadığını öne sürüyor.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
INSTEXIranİran-Avrupa Finans Ve Ticaret Mekanizması
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5