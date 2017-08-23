Tahran'ın yeni belediye başkanı görevi devraldı

İSTANBUL (AA) - İran'da 5'inci dönem Şehir ve Köy Meclisleri'nin göreve başlamasıyla Tahran Belediye Başkanı seçilen Muhammed Ali Necefi, görevi cumhurbaşkanlığı seçimlerinin muhafazakar adaylarından Muhammed Bakır Galibaf'tan devraldı.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'nın (ISNA) haberine göre, Tahran şehir meclisinin ilk oturumunda yapılan "güvenoyu" niteliğindeki resmi oylama sonrasında, Necefi'nin ismi başkentin yeni belediye başkanı olarak İçişleri Bakanlığı'na sunuldu.

Necefi böylece 12 yıldır Tahran Belediye Başkanı olan Galibaf'tan resmen görevi devralmış oldu.

Bu arada İran'ın eski cumhurbaşkanlarından Ali Ekber Haşimi Rafsancani'nin oğlu Muhsin Haşimi de Tahran şehir meclisinin yeni başkanı seçildi.



İran'da reformcu kimliğiyle öne çıkan Necefi, eski cumhurbaşkanları Mir Hüseyin Musevi ve Ali Ekber Haşimi Rafsanci dönemlerinde 9 yıl süresince Milli Eğitim Bakanı olarak görev yapmıştı.

Necefi, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin ilk döneminde yine Milli Eğitim Bakanlığı için önerilmiş, ancak meclisten güvenoyu alamamıştı.

Galibaf için dün Tahran'daki belediye başkanlığı binasında bir veda programı düzenlenmişti.



