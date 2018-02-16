TAI Asya'ya ihracata kapı aralıyor

ANKARA (AA) - GÖKSEL YILDIRIM - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ/TAI), geliştirdiği hava platformlarının ihracatı için Asya ülkelerinde yoğun temas yürütüyor.

TAI, Türk savunma sanayisinin ürünleri T129 ATAK Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri, insansız hava aracı ANKA ve T625 Genel Maksat Helikopteri ile 6-11 Şubat'ta Singapur Airshow'a katıldı.

Asya'nın en önemli havacılık etkinliklerinden olan Singapur Airshow'da söz konusu araçların maketlerini sergileyen şirket, standında bölge ülkelerinin üst düzey delegasyonlarını ağırladı, görüşmeler gerçekleştirdi.

Bölge ülkeleriyle bir süredir ihracat odaklı mekik diplomasisi yürüten TAI fuarda, ANKA başta olmak üzere bu yıl ilk uçuşunu yapması beklenen T625 Genel Maksat Helikopteri için de temaslarda bulundu.

TAI yetkilileri, Pakistan ile ATAK helikopteri konusunda imza için görüşmelerin devam ettiğini vurgularken, Malezya ve Endonezya ile de ANKA’nın görüşüldüğünü belirtti.

Özellikle Malezya ile ANKA görüşmelerinde önemli mesafe katedildiğini dile getiren kaynaklar, Singapur’da ATAK ve ANKA’nın yanı sıra T625 helikopteri konusunda da olumlu gelişmeler yaşandığını anlattı.

Bölgede T129 ATAK için Pakistan’a ek olarak ciddi bir görüşme ağı oluşturulurken, Filipinler ve Tayland’ın da görüşülen ülkeler arasında yer alıyor.

Yetkililer, Singapur ile Savunma Bakanı başta olmak üzere, Filipinler ile Savunma Müsteşarı, Malezya ile Hava Kuvvetleri Harekat Başkanı gibi üst düzey görüşmelerin ihracat çabalarına ivme kazandırdığı görüşünü dile getirdi.

Geçen yıl Singapur’u ziyaret eden Başbakan Binali Yıldırım, "Singapur, bizim bu bölgeye giriş kapımız. Bölgedeki ülkelerle ilişkilerimizi geliştirme amacındayız. Türkiye, ticari ve yatırımlarını artırmanın yanı sıra terörle mücadelede bölge ülkelerle çalışmayı arzuluyor." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Türkiye’nin Güneydoğu Asya Ülkeler Birliği (ASEAN) ile daha yakından ilgilenmesi gerektiğini vurgulayan Yıldırım, birliğin 600 milyon kişilik nüfusun potansiyeline sahip olduğuna ve dünyanın 6. büyük ekonomisine karşılık geldiğine işaret etmişti.