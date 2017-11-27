Takım elbiseyle dumanlar arasında bebek aradı

,ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, Afganistan uyruklu ailenin evinde çıkan yangını, mesaide olmadığı sırada duyan ve üstünde takım elbisesi bulunan itfaiye müdürü, olay yerine gelerek yangına müdahale etti, dumanlar altındaki eve girerek bebek aradı.

Alaplı Fatih Mahallesinde bulunan ve Afganistan uyruklu 6 kişinin yaşadığı 5 katlı binanın 4'üncü katında, henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale etti. Yoğun dumandan etkilenen Afgan uyruklu Mümin Kurbani (25) olay yerine gelen sağlık ekiplerince, Alaplı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay sırasında mesaide olmayan Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürü Sinan Taşkın, üzerinde takım elbise olmasına rağmen, yangına müdahale eden arkadaşlarına yardım etti.

Bu sırada evde bir bebek olabileceği söylentisi üzerine Taşkın, oksijen tüpünün bitmesine rağmen eve girdi ve yaklaşık 15 dakika içeride kalarak bebek aradı.

Taşkın, evde kimsenin olmadığı kanaatine varınca yanan evi terk etti.

Yangını mesai bitiminde öğrendiğini ve üstünü değiştirme fırsatı bulamadığını anlatan Taşkın, "Evde çocuk var dediler. Oksijen tüpümün bitmesine rağmen dumanı içime çeke çeke çocuk aradım. Yangını söndürmüştük. Ama burada bir kaç kişi içeride çocuk var deyince tekrar içeri girerek yastıkların altında çocuk aradım. Evde çocuk yoktu. Bu tür olaylarda dışarıdan kimsenin müdahale etmemesi lazım. İtfaiyeciler işini en iyi şekilde yapıyor." diye konuştu.



