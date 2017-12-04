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Takla atan otomobil park halindeki otomobilin üzerine düştü

- İstanbul Sarıyer'de, takla atan bir otomobil park halindeki otomobilin üzerine düştü, 1 kişi yaralandı

Takla atan otomobil park halindeki otomobilin üzerine düştü

İSTANBUL (AA) - İstanbul Sarıyer'de, takla atan bir otomobil, park halindeki ve içinde 2 kişinin bulunduğu otomobilin üzerine düştü, 1 kişi hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Haydar Aliyev Caddesi'nde, Yeniköy'den İstinye istikametine seyir halindeki Osman Okan Hangül'ün kullandığı 34 EU 1766 plakalı otomobil takla atarak, Nevzat Ortay ve Ferhat Karabulut'un içinde olduğu park halindeki 34 YB 1315 plakalı otomobilin üzerine düştü.

Çarpmanın etkisiyle Nevzat Ortay hafif yaralandı. Ortay, sağlık ekiplerince ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Kazaya karışan araçlar çekiciyle götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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1 YaralıOtomobilSarıyerTrafik Kazası
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