Taksi şoförü müşterisi tarafından vuruldu

ANKARA (AA) - Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, aracına aldığı yolcu tarafından pompalı tüfekle vurulan taksici ağır yaralandı.
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde taksi şöförlüğü yapan Bilal Arıkan akşam saatlerinde 06 T 3174 plakalı taksisine aldığı kimliği henüz belirlenemeyen kişiyi, aralarında çıkan tartışma sonrası Yunus Emre Mahallesi Çameli Sokak'ta araçtan indirmek istedi.
Şüpheli, araçtan inmemekte direnince Arıkan ile tartışmaya başladı. Ardından şüpheli yanında bulundurduğu pompalı tüfekle ateş açarak Taksi şöförü Arıkan'nı ağır yaraladı.
Ambulansla Ankara Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılan Arıkan'ın durumun ağır olduğu öğrenildi.
Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.