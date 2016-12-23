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Taksici ve dolmuşçulardan terör saldırılarına tepki

- Kırklareli'de taksi ve dolmuş şoförleri Türk bayraklarıyla donattıkları araçları ile korna çalarak terör saldırlarını protesto etti - Şoförler bugün toprağa verilen şehit Astsubay Özüpek'in annesinin evine giderek taziyelerini sundu

Taksici ve dolmuşçulardan terör saldırılarına tepki

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'de taksi ve dolmuş şoförleri, Türk bayraklarıyla donattıkları araçları ile konvoy oluşturup korna çalarak terör saldırlarına tepki gösterdi.

Karacaibrahim Mahallesi Melek Sokak'ta toplanan taksi ve dolmuş şoförleri, yaklaşık 200 araçla konvoy oluşturarak şehir turu attı.

Şoförler, daha sonra bugün toprağa verilen, Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen Jandarma Astsubay Göktan Özüpek'in annesi Sevim Özüpek'in yaşadığı İstasyon Mahallesi'ndeki evine gitti. Konvoydaki şoförler, burada saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okudu.

"Şehidim hakkını helal et bize", "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Annem hakkını helal et bize" sloganları atan grubu, şehidin annesi Sevim ve eşi Merve Özüpek ile ablası Emine Akkerman gözyaşları ile balkonda karşıladı.

Acılı anne şehit oğlunun fotoğrafını öperek, "Oğlumun hakkı helal olsun, bizi yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederim" diye seslendi.




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