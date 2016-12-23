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Taksiciler şehitler için lokma dağıttı

İSTANBUL (AA) - Taksiciler, terör saldırıları ve Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olanlar için lokma dağıttı.Kadıköy Meydan ile Çarşı Taksi duraklarında çalışan taksiciler, cuma namazı çıkışı Kadıköy'de bir araya geldi. Taksiciler,...

Taksiciler şehitler için lokma dağıttı

İSTANBUL (AA) - Taksiciler, terör saldırıları ve Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olanlar için lokma dağıttı.

Kadıköy Meydan ile Çarşı Taksi duraklarında çalışan taksiciler, cuma namazı çıkışı Kadıköy'de bir araya geldi. Taksiciler, lokma arabasında pişen lokmaları, vatandaşlara ikram etti.

Taksi şoförleri adına konuşan Selçuk Coşkun, terör olaylarına tepkilerini göstermek için şehitler adına lokma dağıttıklarını söyledi.

Birlik ve beraberliklerini göstermek amacıyla böyle bir organizasyonu gerçekleştirdiklerini belirten Coşkun, kendilerine destek veren Taksiciler Birliğine de teşekkürlerini iletti.

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Kadıköy Meydan Taksi Ve Çarşı TaksiŞehitler Için Lokma
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