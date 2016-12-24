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Taksiciler şehitleri unutmadı

- Kars'ta bir araya gelen bir grup taksici, şehitleri anmak için Türk bayraklarıyla donattıkları araçlarıyla konvoy oluşturup şehir turu attı

Taksiciler şehitleri unutmadı

KARS (AA) - Kars'ta toplanan bir grup taksici, şehitleri anmak amacıyla Türk bayraklarıyla donattıkları araçlarıyla konvoy oluşturup şehir turu yaptı.

Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen taksiciler, son terör saldırılarında hayatını kaybeden şehitleri anmak amacıyla 150 araçla konvoy oluşturdu.

Türk bayrakları ile donatılan araçlarıyla klaksonlar çalıp "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları eşliğinde araçlarıyla şehir turu atan taksiciler, daha sonra Kars Garnizon Şehitliği'ne geçti.

Şehitlikte şehitler için Kur'an-ı Kerim okuyup dua eden taksiciler, ardından konvoy halinde Cumhuriyet Meydanı'na gelip İstiklal Marşı okudu.

Taksi şoförlerinden Mehdi Çinkılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kars'taki taksicilerin şehitler için bir araya geldiğini belirterek, "Şehitlerimizi anmak için bir araya geldik. Cenab-ı Allah bize bir daha bu acıyı göstermesin. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Her zaman canımızla, kanımızla bayrağımızın altında, şehitlerimizin arkasındayız. Halk olarak şehitlerimizin arkasından rahmet okuyoruz." diye konuştu.

Taksi şoförlerinden Hüseyin Geçler de konvoya katılan tüm taksicilere teşekkür ederek, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diledi.

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KarsşehitTaksici
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