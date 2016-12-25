Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Hizmet ihracatında ilk 500 belli oldu
Uçuranlar ilk iki sıraya uçtu
En uzun gecede cirosu yüzde 75 arttı
En uzun gecede cirosu yüzde...
Üst yönetimde önemli değişiklik oldu
Üst yönetiminde önemli değişiklik oldu
İkinci defa dünya faktoringcilerinin başkanı oldu
Faktoringciler ikinci defa başkan seçti
Serbest piyasa elektrik tüketicisne büyük fırsat sağlayacak
Serbestlik elektrik için büyük fırsat

Taksicilerden terör saldırılarına tepki

- Afyonkarahisar'da taksiciler, Türk bayraklarıyla süsledikleri araçlarıyla konvoy oluşturup, korna çalarak terör saldırılarını protesto etti

Taksicilerden terör saldırılarına tepki

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da taksiciler, Türk bayraklarıyla süsledikleri araçlarıyla konvoy oluşturup, korna çalarak terör saldırılarına tepki gösterdi.

Afyonkarahisar Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mevlüt Ülker öncülüğünde Yeni Stat Kavşağında bir araya gelen taksiciler, Türk bayraklarıyla süsledikleri araçlarıyla konvoy oluşturdu. Taksiciler, korna çalarak, Turgut Özel Bulvarı üzerinden şehir merkezine geldi.

Şehir merkezinde vatandaşların ilgisiyle karşılaşan taksi şoförleri, ardından Atatürk Bulvarı üzerinden geldikleri İl Jandarma Komutanlığının bulunduğu kavşakta turlarını sona erdirdi.

Taksi şoförleri bir süre korna çalıp, slogan atarak terörü protesto etti.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
TaksiciTeröre Tepki
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.