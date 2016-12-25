Taksicilerden terör saldırılarına tepki

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da taksiciler, Türk bayraklarıyla süsledikleri araçlarıyla konvoy oluşturup, korna çalarak terör saldırılarına tepki gösterdi.
Afyonkarahisar Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mevlüt Ülker öncülüğünde Yeni Stat Kavşağında bir araya gelen taksiciler, Türk bayraklarıyla süsledikleri araçlarıyla konvoy oluşturdu. Taksiciler, korna çalarak, Turgut Özel Bulvarı üzerinden şehir merkezine geldi.
Şehir merkezinde vatandaşların ilgisiyle karşılaşan taksi şoförleri, ardından Atatürk Bulvarı üzerinden geldikleri İl Jandarma Komutanlığının bulunduğu kavşakta turlarını sona erdirdi.
Taksi şoförleri bir süre korna çalıp, slogan atarak terörü protesto etti.