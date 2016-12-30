Taksicinin karıştığı ölümlü kazaya dava

İSTANBUL (AA) - Çarptığı kimyager Dilge Şen'in ölümü, Cevahir Gencoğlu'nun da yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla tutuklanmasına karar verilen taksi şoförü Mesut Yılmaz hakkında, "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Yılmaz'ın Kartal'da aracıyla seyir halindeyken Dragos mevkisine geldiğinde yolun karşısına geçmeye çalışan Şen ve Gencoğlu'na çarptığı anlatıldı.

Şüpheli Yılmaz'ın kazanın ardından durmayarak olay yerinden kaçtığı belirtilen iddianamede, şüphelinin daha sonra Kadıköy istikametine döndüğü ve olay yerinden geçerken yavaşlayıp kaza mahalline baktığı ancak buna karşın yoluna devam ettiği, teslim olmadığı aktarıldı.

İddianamede, şüpheli Yılmaz'ın polisin çalışmasıyla kazadan 6 gün sonra evinde yakalandığı ifade edilerek, şüphelinin alınan savunmasında atılı suçlamayı kabul ettiği vurgulandı.

"Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edilen iddianame Anadolu 10. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Yılmaz'ın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

- Olayın geçmişi

Kartal'da kimyager Dilge Şen'in (29) ölümü ve Cevahir Gencoğlu'nun yaralanmasıyla sonuçlanan kazanın ardından kaçan taksi şoförünün yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

Kazadan sonra çevredeki taksi duraklarına gitmeyen taksiler ve bölgedeki tamircileri araştıran polis ekipleri, Mesut Yılmaz'ın kullandığı sağ farı hasarlı taksinin bir tamirhanede olduğunu tespit etmişti.

Bir süredir bağlı olduğu taksi durağına da gitmediği anlaşılan Yılmaz, kaldığı belirlenen adrese yapılan operasyonla gözaltına alınmış ve çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştı.