"Takviye edici gıdalar kilo vermeye yardımcı"

İSTANBUL (AA) - Aksu Vital Ar-Ge Merkezi, bazı takviye edici gıdaların, yapılan diyete ek olarak kişilerin daha hızlı ve kolay kilo vermesine yardımcı olduğunu duyurdu.



Şirketten yapılan açıklamada, zayıflamaya yardımcı olması için kulaktan dolma bilgilerle çeşitli otların karıştırılarak kullanıldığını ancak bazı bitkilerin kilo kaybına etkisi olduğu gibi bazılarının da bilinenin aksine sindirim sistemine etkisi olduğu kaydedildi.





- "Yeşil çay yaprağı, üzüm çekirdeği ekstresi, guarana tohumu..."





Açıklamada, bunlarla beraber kullanılacak diğer takviye edici bitkilerin vücut direncini yüksek tutarak hızlı kilo kaybederken güçten düşmeden rahat kilo verilmesi sağladığı aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Bilindiği gibi yağ yakımında önemli bir etkisi olan yeşil çay yaprağı, yapısında bulunan polifenoller ve kafein sebebi ile termojenik (yağ yakıcı) etki gösteren bir bitkidir. Bununla birlikte tek başına kullanıldığında termojenik özellik gösteren kafeinin, yine fareler üzerinde yapılan çalışmalarda özellikle karaciğerde yağ yakıcı özellik gösterdiği ve kilo vermeye yardımcı olduğu tespit edilmiştir.

Üzüm çekirdeği ekstresinde bulunan ve doğal bir polifenol olan resveratrol maddesinin ise obeziteye karşı koruyucu etkisinin olduğu çeşitli bilimsel çalışmalarla ispatlanmıştır ve obeziteye karşı doğal korunma yöntemlerinden biridir. Yapılan çalışmalarda 8 hafta süreyle guarana tohumu desteği alan kişilerin daha hızlı ve sağlıklı kilo verdiği gözlemlenmiş ve enerji metabolizmasını desteklediği kanıtlanmıştır."





- "Zencefil kökü ekstresi, dereotu, ananas özütü..."





Açıklamada, halk arasında bilinen etkisi ile kışın soğuk algınlığı için tüketilen zencefil kökü ekstresinin metabolizmaya çeşitli etkilerinin olduğu belirtilerek, şişman fareler üzerinde yapılan deneysel çalışmalarla diyet sırasında zencefil ekstresi verilen farelerde metabolik bir koruma sağlandığının tespit edildiği aktarıldı.



Dereotunun antihiperlipid yani kolesterol düşürücü etkisi olduğu, özellikle zayıflama diyetleri sırasında destek olarak alınmasının karaciğerdeki lipid peroksidasyonunu düşürdüğünün tespit edildiği vurgulanan açıklamada, bununla beraber ananas özütü olarak da adlandırılan ve proteolitik (protein sindirimi) enzim olan bromelainin, diyet sırasında alındığında gastrointestinal sistemin daha rahat çalışmasını desteklediği ifade edildi.



