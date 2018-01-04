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Talabani ve Kürt parti heyetinden Bağdat'a ziyaret

- Irak Başbakanı İbadi, eski Cumhurbaşkanı Talabani'nin oğlu Pavel Talabani ve IKBY'de muhalefette yer alan üç partinin oluşturduğu ortak heyetle Bağdat'ta görüştü

Talabani ve Kürt parti heyetinden Bağdat'a ziyaret

BAĞDAT (AA) - Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, bir süre önce hayatını kaybeden eski Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin oğlu Pavel Talabani'yi Bağdat'taki ofisinde kabul etti.

İbadi'nin basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede siyasi ve güvenlik gelişmeleriyle ülkenin birliği, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) memurların maaşlarının ödenmesi ve askıda bulunan diğer sorunlarla ilgili çözüm yolları ele alındı.

Görüşmede Irak'ın birliği ve vatandaşlarının güvenliğinin korunmasına vurgu yapan İbadi, merkezi yönetimin attığı adımların IKBY'deki vatandaşların çıkarına olduğunu ifade etti.

- IKBY'deki 3 parti Bağdat'a ortak heyet gönderdi

Öte yandan Irak Başbakanı İbadi, IKBY'deki bazı partilerden oluşan Kürt heyetiyle de bir araya geldi.

IKBY'de muhalefette yer alan Goran (Değişim) Hareketi, İslami Toplum Partisi (Komel) ve Dr. Berhem Salih başkanlığındaki "Adalet ve Demokrasi için Koalisyon"un oluşturduğu heyetle görüşmesinde İbadi'nin, merkezi yönetimin IKBY'deki memur maaşlarının ödenmesini şeffaf ve adil şekilde sağlayacağını aktardığı belirtildi.

Açıklamada, "Kürt heyeti, tek bir Irak'tan yana olduklarını ve Bağdat ile Erbil arasındaki sorunların anayasa yoluyla çözülmesini istediklerini iletti." denildi.

Ortak heyette yer alan üç partiden daha önce yapılan açıklamada, İbadi'nin Bağdat'taki görüşmede IKBY'li memurların maaşlarının, yapılacak detaylı inceleme sonrası ödeneceği sözünü verdiği belirtilmişti.

- Gayrimeşru referandum sonrası ilk siyasi ziyaret

IKBY'nin 25 Eylül'de gerçekleştirdiği gayrimeşru referandum, Bağdat ile Erbil arasında siyasi krize yol açmıştı.

Gayrimeşru referandum sonrasında Erbil'den ilk kez bir siyasi heyet, Bağdat'ı ziyaret ediyor.

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IKBYIrakİbadiPavel Talabani
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