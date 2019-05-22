Tales Matematik Müzesi Gezici TIR'ı, Yaratıcı Çocuk Festivali’nde

İSTANBUL (AA) - QNB Finansbank'ın "Minik Eller Büyük Hayaller" sosyal sorumluluk platformu kapsamında hayata geçirdiği Tales Matematik Müzesi Gezici TIR'ı, içerisinde yer alan matematik modülleriyle 25-26 Mayıs’ta Küçükçiftlik Park'ta düzenlenecek olan "Yaratıcı Çocuk Festivali"nde çocuklar ile buluşacak.

QNB Finansbank açıklamasına göre, "Minik Eller Büyük Hayaller" kurumsal sosyal sorumluluk platformu çatısı altında çocukları ve gençleri geleceğe hazırlamak felsefesiyle matematikten kodlamaya, kültür-sanattan eğitime kadar birçok alanda proje gerçekleştiren QNB Finansbank, matematik dersinde öğrendiklerini uygulamalı olarak deneyimleyecekleri eğitim modüllerini 2018-2019 eğitim-öğretim döneminde çocuklarla buluşturdu.

QNB Finansbank’ın ana sponsorluğunda Tales Matematik Müzesi iş birliğiyle hayata geçen gezici tır, bugüne kadar 80 binden fazla çocukla buluştu.

Tales Matematik Müzesi Gezici TIR’ı, içerisinde yer alan matematik modülleriyle 25-26 Mayıs’ta Küçükçiftlik Park’ta düzenlenecek olan "Yaratıcı Çocuk Festivali"nde çocuklarla bir araya gelecek.

Festivalde standı ziyaret edecek çocuklar, Pascal üçgeni, top piramit, beşgen ayna, perspektif, onluk-yüzlük-binlik düzeneği, Mimar Sinan Köprüsü, Ames Odası ve Da Vinci Köprüsü modüllerinde matematiğin dünyasını deneyimleyerek ve eğlenerek keşfedecek.



Tır ayrıca, 27 Mayıs-1 Haziran'da da Maltepe’de Hasan Şadoğlu Ortaokulu’nda olacak, ardından son durağı olan Balıkesir'de rotasını tamamlayacak.







- "Projenin kapsamını genişleterek 16 ili daha ziyaret etme kararı aldık"







Açıklamada görüşlerine yer verilen QNB Finansbank Genel Müdürü Temel Güzeloğlu, banka olarak kurumsal sosyal sorumluluk alanında çocukların geleceğe hazırlanırken yanlarında olmayı misyon edindiklerini belirtti.



Bu kapsamda QNB Finansbank olarak, 2015 yılında çocukları geleceğe hazırlamak, yenilikçi, yaratıcı ve analitik düşünebilen nesiller yetiştirmek amacıyla "Minik Eller Büyük Hayaller" sosyal sorumluluk platformunu kurduklarını hatırlatan Güzeloğlu, "İlk günden itibaren proje ortaklarımız ve QNB Finansbank’ın gönüllüleriyle birlikte 420 binden fazla çocuğumuzun geleceğine ışık tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu kez de eğitimde en önemli alanlardan biri olan matematik konusunda çocuklara görerek ve uygulamalı öğrenecekleri bir proje geliştirdik. Gezici tırı, 16 şehrimizde on binlerce öğrencimizin matematiğin keyifli dünyasını keşfetmelerini sağlamak için yola çıkmıştı. Ancak gezici Tır, o kadar büyük bir ilgi gördü ki projenin kapsamını genişleterek 16 ili daha ziyaret etme kararı aldık." ifadelerini kullandı.



Güzeloğlu, projeye yeni yılda da devam edecek olmalarının ve projenin bu kadar ilgiyle karşılanmasının ne kadar doğru bir noktaya değindiklerini gösterdiğini kaydederek, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Bu kapsamda Türkiye'de gidebildiğimiz kadar çok ile giderek olabildiğince fazla çocuğumuza katkı sağlamayı istiyoruz. Gezici tırımızda yer alan modüller ve atölye çalışmalarıyla çocuklarımıza matematiğin sadece rakamlardan ibaret olmadığını, hayatın her alanında, sanatta, mimaride, doğada yer aldığını uygulamalı şekilde öğreterek eğlenceli vakit geçirmelerini sağlamayı hedefliyoruz. Çocuklarımız, matematikte öğrendikleri bilgileri, birebir uygulama ile daha iyi anlayacaklar. Bir çocuğa katkıda bulunmanın geleceğin inovasyon liderlerine katkıda bulunmak olduğuna inanıyor, Türkiye'nin geleceğine güveniyoruz."



