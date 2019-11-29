Talih kuşu hayallere uçuyor

31 Aralık'ta yapılacak yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 8 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet 100 bin lira, 100 adet 10 bin lira ve 200 adet 5 bin lira ikramiye verilecek.

Milli Piyangonun bu çekiliş kapsamında ödeyeceği toplam ikramiye tutarı 436 milyon 540 bin lira olacak. Çekiliş kapsamında tam bilet 80, yarım bilet 40, çeyrek bilet 20 liradan satışa sunulacak.

Çekilişle sahip ya da sahiplerinin başına konacak "talih kuşu"nun büyük ikramiyesi, 400 bin adet 200 lira, 800 bin adet 100 lira ve 1 milyon 600 bin adet 50 liralık banknotlarla verilebiliyor.

Söz konusu ikramiyenin ağırlığı, 1 liralık madeni para olarak hesaplandığında yaklaşık 656 tonu buluyor. Ortalama bir otomobilin ağırlığının 1100 kilogram olduğu göz önüne alındığında, ikramiye yaklaşık 596 otomobilin ağırlığına denk geliyor.

Büyük ikramiye, tedavüldeki en büyük kağıt para olan 200 liralık 400 bin banknot haline getirilip, uç uca dizildiğinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 41 katı uzunluğa erişiyor. 80 milyon liralık ikramiye, en küçük kağıt para olan 5 liralık banknotlar halinde uç uca eklendiğinde ise 2 bin 80 kilometre uzunluğa ulaşıyor ve bu rakam yaklaşık İstanbul ile Berlin arasındaki mesafeye denk geliyor.

Büyük ikramiyenin aylık faiziyle lüks bir daire alınabiliyor

Büyük ikramiyeyle 32 bin 520 adet 10 gramlık 22 ayar bilezik, 45 bin 924 adet Cumhuriyet altını, 91 bin 848 adet yarım ve 183 bin 696 adet çeyrek altın alınabilir.

Bu parayla 15 adet 2019 model Ferrari otomobil, 8 lüks yat ya da 7 bin üst model akıllı telefon sahibi olunabilir. 500 bin lira değerinde 160 daire ya da 3 milyon lira değerinde yaklaşık 27 lüks villa satın alınabilir.

İkramiye bankaya yatırıldığında, ortalama aylık 750 bin lira faiz getirisi sağlayabilir. Bu da her ay lüks bir dairenin fiyatına karşılık geliyor.