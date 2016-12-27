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"Talimatları biraz sorgulayanlar polis, hiç sorgulamayanlar asker yapıldı"

- Kilis'te FETÖ/PDY soruşturması kapsamında bazı gizli tanıkların ifade ve itirafları, örgütün eleman temini, bürokrasiyi ve siyaseti dizayn çabalarını gün yüzüne çıkardı - Gizli tanık Yüksel: "Cemaate bağlılığından şüphe edilmeyen, verilecek talimatları harfiyen yerine getireceğinden emin olunan öğrenciler askeri okullara, yine cemaat içerisinde özel olarak ilgilenilip ama bazen talimatları sorgulayan veya eleştiren öğrenciler de polislik mesleğine yönlendirildi" - "Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterinin kaza neticesi düşmediğini, aslında düşürüldüğünü, bu olayın aydınlatılmasını sağlayacak helikopter içerisinde bulunan teknik cihazların olay yerine ilk intikal eden askerler tarafından helikopterden söküldüğünü, bu askerlerin arasında bizzat cemaat tarafından askeri okula girmesi sağlanan Kilis'in Hüseyinoğlu köyünden ismini bilmediğim bir astsubayın da yer aldığını anlattılar" - Gizli tanık Aytürk: "(ABD'den gelen örgüt üyesinin sohbetinden) Şahsın 17-25 Aralık operasyonlarını kastederek, 'biz son sözümüzü söylemedik. Biz bu ülkeyi yönetmeye talibiz, isterse dolar 5 milyon olsun, isterse faizler yüzde 100 olsun, önümüzdeki seçimlerde AK Parti'nin karşısında kim güçlüyse o partiyi destekleyeceğiz"



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FETÖ/PDYFetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet YapılanmasıKilisKilis Cumhuriyet Başsavcılığı
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