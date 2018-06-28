Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar muğla Amsterdam Trabzon bilim Dragos
Başkan seçildi
Apaydın başkan seçildi
Türk dizileri rüzgarı
Türk dizileri rüzgarı
Festival sizi bekliyor
Festival sizi bekliyor
IMF iddiaları yalanladı
IMF iddiaları yalanladı
Borsa'da işlem görecek
Borsa'da işlem görecek

Tambu'yu indirdi, Mercedes A 180 kazandı

- Türkiye'nin yerli dijital klavyesi Tambu'yu indiren milyonlarca kullanıcı arasından yapılan çekiliş sonucu Mercedes A 180 kazanan Özlem Gündoğdu, aracını teslim aldı

Tambu'yu indirdi, Mercedes A 180 kazandı

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom'un yerli teknoloji vizyonundan hareketle geliştirdiği dijital klavyesi Tambu, bir talihliye Mercedes A180 hediye etti.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, ince belli bardaktaki çaydan, nazar boncuğuna kadar kültürümüze ait pek çok çıkartmanın yanı sıra terlik atan anne gibi günlük hayatımızı yansıtan hareketli çıkartmaların yer aldığı Tambu, milyonlarca kullanıcıya ulaşmanın verdiği mutlulukla, bir kullanıcısına araba hediye edeceğini duyurmuştu.

Tambu’yu indiren milyonlarca kişi arasından yapılan çekilişle Mercedes A 180’i kazanan Özlem Gündoğdu, anahtarını Türk Telekom Genel Müdürlüğü'nde, Türk Telekom Dijital Servisler Başkanı Ramazan Demir’in elinden aldı.

Tambu’yu indirerek Mercedes A 180 marka otomobilin sahibi olan ev hanımı Özlem Gündoğdu, Tambu’da yer alan hareketli çıkartmaları ve sticker'ları çok severek kullandığını belirtti. Gündoğdu, "Eve zarf geldiğinde oldukça şaşırdım. İlk etapta arabanın bana çıktığına inanmadım. Telefonla beni aradıkları zaman gerçek olduğuna inandım. Türk Telekom’a çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Araba çekilişiTAMBUTürk Telekom
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5