Tamir etmeye çalıştığı kamyonun altında kalarak öldü

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde tamir etmeye çalıştığı kamyonun altında kalan işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Zafer Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi'ndeki bir oto tamirhanesinde çalışan Ferhat Açıkel (44), tamir etmek için kriko ile kaldırdığı kamyonun altına girdi. Bu sırada krikonun boşalması sonucu kamyon, Açıkel'in üzerine düştü.

Olayı gören etraftakiler başka krikolar ile kamyonu kaldırarak Açıkel'i bulunduğu yerden çıkarttı. Ağır aralanan Açıkel, kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.







