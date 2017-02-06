Tamirata getirilen tablet patladı

KONYA (AA) - Konya'nın Akşehir ilçesinde tamirat için servise getirilen tabletin bataryasının patlama anı, iş yerinin güvenlik kameralarınca görüntülendi.
Akşehir ilçesinde bulunan bilgisayar servisine, şarj sorunu olduğu belirtilen bir tablet bırakıldı.
Servis elemanı tarafından müdahale edildiği sırada tabletin bataryası, bir anda patlayarak yanmaya başladı.
Patlama anı ve iş yerinde yaşanan kısa süreli panik, güvenlik kameralarına yansıdı.
Görüntülerde, servis elemanının masanın üzerindeki tableti tamir ettiği sırada patlaması ve çıkan yangının söndürülmesi yer alıyor.