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TANAP ile DOSİDER'den engelliler için iş birliği

- 3 bin 600 engelli ve ailesinin hayatlarına dokunacak ESKİP'in en önemli etabı Sivas'tan başlatılacak

TANAP ile DOSİDER'den engelliler için iş birliği
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SİVAS (AA) - Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nin (TANAP) Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları (SEIP) çerçevesinde hayata geçirilen ve Diyalog Sosyal Girişimcilik Derneğince (DİSODER) geliştirilen "Engellilerin Sosyal Hayata Aktif Katılımının ve İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi Projesi"nin (ESKİP) en önemli etabı Sivas'tan başlatılacak.

TANAP'tan yapılan açıklamaya göre, DİSODER tarafından 6,3 milyon liralık yatırımla Sivas'tan başlayıp, boru hattı güzergahındaki, Ardahan, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Giresun, Kars, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Ankara, Eskişehir, Bursa illerinde gerçekleşecek proje ile 3 bin 600 engelli ve ailelerinin hayatlarına dokunulacak.

ESKİP ile TANAP boru hattı güzergahındaki 14 ildeki engellilerin, aileleriyle sosyal hayata ve iş dünyasına katılımları desteklenerek her türlü hizmete erişimleri sağlanacak.

Proje ile engellilerin haklarına ilişkin farkındalık eğitimleri, güçlendirme eğitimleri ve her türlü sosyal hizmete ulaşmalarının kolaylaştırılması, işverenlerle bir araya getirilerek iş hayatına kazandırılmalarının sağlanması, ayrıca 5 pilot bölgede engelliler için tam donanımlı merkezlerin kurulması planlanıyor.

Projenin araç-gereç dağıtımı ve erişebilir mekan açılışlarının başlangıcının duyurulacağı Cumhuriyet Üniversitesi kampüsü daire başkanlıkları binası A ve B blok engellilerin erişimini kolaylaştırabilmek için erişebilir hale getirildi.

Cumhuriyet Üniversitesinde, engelliler için hazırlanan erişilebilir mekanların açılışı 17 Nisan Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

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