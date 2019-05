TANAP'ın "Eğitime Uzanan Yol" projesi kapsamında, otizm atölyeleri gerçekleşti

TANAP Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları kapsamında finanse edilen Tohum Otizm Vakfı tarafından Milli Eğitim Bakanlığı iş birliği ile TANAP Doğalgaz Boru Hattı güzergâhındaki 20 ilde (Ardahan, Kars, Yozgat, Erzincan, Giresun, Ankara, Sivas, Kırıkkale, Kütahya, Balıkesir, Edirne, Erzurum, Bayburt, Gümüşhane, Kırşehir, Eskişehir, Bilecik, Bursa, Çanakkale ve Tekirdağ) uygulanmakta olan “Eğitime Uzanan Yol” Projesi kapsamında, 13 – 16 Mayıs tarihleri arasında Tekirdağ’da eğitimler verildi.



TANAP’ın Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları kapsamında fon sağladığı 8 projeden biri olan“Eğitime Uzanan Yol” Projesi kapsamında düzenlenen Tekirdağ eğitimleri, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İlhan Koçer ve Özel Eğitim Şube Müdürü Harun Bilal katılımıyla gerçekleşti. 13 Mayıs günü gerçekleştirilen Aile ve Farkındalık Semineri’nde “Otizm farkındalığına ve özel bireylerin nitelikli eğitimine hizmet ettikleri için TANAP’a ve Tohum Otizm Vakfı’na teşekkürü bir borç biliriz.” diye sözlerine başlayan Özel Eğitim Şube Müdürü Harun Bilal, “TANAP’ı ve Tohum Otizm Vakfı’nı eğitime hizmet eden böylesi nitelikli bir proje ile ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz.Otizmin farkında, otizmli bireylerin ve ailelerinin her zaman yanındayız. “ dedi.



Otizmli çocukların nitelikli özel eğitim hizmetlerine kavuşmaları ve otizm farkındalığı için Eğitime Uzanan Yol!



Bugün dünyada her 59 çocuktan 1’inin otizm riski ile dünyaya geldiğinin ve bu rakamın her yıl artış eğilimi gösterdiğinin altını çizen Tohum Otizm Vakfı Genel Müdürü Betül Selcen Özer “Otizmin günümüzde bilinen tek tedavisi, erken tanı ile yoğun, sürekli özel eğitim. Tam da bu noktada otizmli çocukların nitelikli özel eğitim hizmetlerine kavuşmalarına ve otizm farkındalığına hizmet eden Eğitime Uzanan Yol Projesini, bu kapsamda yapılan ve yapılacak çalışmaları çok önemsiyoruz.Mayıs 2018 itibariyle TANAP Boru Hattıgüzergâhındaki 11 ilde toplam 33 özel eğitim sınıfına MEB standartlarına uygun şekilde eğitim materyalleri sağlandı. Gidilen illerde şimdiye kadar yaklaşık 1500 öğretmene eğitimler verildi, 1600’e yakın aileye ve yerel yönetim temsilcilerine ulaşıldı. Haziran 2019‘a kadar da TANAP güzergâhında kalan 9 ildeki 27 özel eğitim sınıfına da MEB standartlarına uygun eğitim materyalleri dağıtılacak.” şeklinde konuştu.



Tohum Otizm Vakfı Hakkında:



Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı, "Otizm Spektrum Bozukluğu" olan çocukların erken tanısının konulması, özel eğitimi ile topluma kazandırılmasına öncülük edilmesi ve bunun yurt çapında yaygınlaştırılması amacıyla, kar amacı gütmeyen ve kamu yararını gözeten bir sağlık ve eğitim vakfı olarak 15 Nisan 2003 tarihinden bu yana çalışmalarını yürütmektedir.