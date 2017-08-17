TANAP'tan 91 köyün içme suyu için 15,4 milyon lira destek

KIRŞEHİR (AA) - TANAP Doğalgaz İletim AŞ, Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının Kırşehir, Kırıkkale ve Yozgat'taki 91 köyde koordine edeceği içme suyu projelerine 15,4 milyon lira hibe desteği sağlayacak.

KOP'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Azerbaycan'ın Şah Deniz-2 Sahası'ndan çıkarılan doğalgazı Türkiye’ye ve buradan da Avrupa’ya taşıyacak olan TANAP Doğalgaz İletim AŞ, hayata geçirdiği Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları kapsamında, proje güzergahında bulunan Kırıkkale, Kırşehir ve Yozgat'ta il özel idarelerince yürütülecek içme suyu projelerine hibe desteği verecek.

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı İhsan Bostancı ile TANAP Doğalgaz İletim AŞ Genel Müdürü Saltuk Düzyol arasında imzalanan protokol çerçevesinde söz konusu üç ilde il özel idareleri tarafından hazırlanan 91 içme suyu tesisi projesine 15 milyon 438 bin lira tutarında hibe desteği sağlanacak.



Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Bostancı, kırsal dezavantajlı alanlarda göçün en aza indirilerek zaman içinde sonlandırılabilmesi için bugüne kadar önemli çalışmalar gerçekleştirildiğini belirtti.

TANAP Doğalgaz İletim A.Ş. ile yapılan iş birliği protokolü çerçevesinde uygulanacak projelerin, kırsal kesimdeki vatandaşların daha sağlıklı ve sürekli içme suyuna kavuşmalarını sağlayacağını ifade eden Bostancı, böylece bölge halkının yaşam standartlarının yükseltilmesine katkıda bulunulacağını bildirdi.

Bostancı, şunları kaydetti:

"TANAP doğalgaz boru hattı, bölgemizin görev sahasında bulunan Kırıkkale, Kırşehir ve Yozgat sınırları içinden geçiyor. Bu illerimizde TANAP proje güzergahında bulunan köylerdeki vatandaşlarımızın içme suyu sorununun çözümüne yönelik hazırlanan projeleri, il özel idarelerimiz aracılığıyla hayata geçireceğiz. Sağlanan bu önemli destek için TANAP’a bölgemiz ve vatandaşlarımız adına müteşekkir olduğumuzu ifade ediyorum. İlerleyen zamanlarda TANAP ile daha farklı projelerde de iş birliği yapmayı temenni ediyoruz."

TANAP Doğalgaz İletim A.Ş Genel Müdürü Saltuk Düzyol da projenin Türkiye güzergahının bin 850 kilometre uzunluğunda olduğunu, bu hat üzerindeki il, ilçe ve köylerin sosyal, ekonomik ve çevresel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak Sosyal ve Çevresel Yatırım Programlarını hayata geçirdiklerini belirtti. Düzyol bu kapsamda KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının görev sahasında yer alan Kırıkkale, Kırşehir ve Yozgat'a bağlı 91 köyün içme suyu ihtiyacını karşılamaya yönelik yapılacak tesis inşaatlarını destekleyeceklerini kaydetti.