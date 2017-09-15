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Tanca Caz Festivali

- Faslı yüzlerce kişi, İsrailli şarkıcı Vazana'nın festivale katılmasına tepki gösterdi

Tanca Caz Festivali

TANCA (AA) - Fas'ın Tanca kentinde yüzlerce kişi, İsrailli şarkıcı Noam Vazana'nın Tanca Caz Festivali'ne katılmasını protesto etti.

Fas Filistin Mücadelesine Destek Derneğinin çağrısına karşılık veren gruplar, şarkıcı Vazana'nın festivale katılmasına "İsrail'i tanımıyorum", "Normalleşmeye hayır" ve "Filistin satılık değil" gibi sloganlar atarak tepki gösterdi.

Arap Evi Derneği Başkanı aktivist Muhammed Kerim Mebruk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gösterinin Fas'ın İsrail'le siyasi, kültürel ve sanatsal hiçbir normalleşmeyi kabul etmeyen tavrının bir ifadesi olduğunu söyledi.

Mebruk, İsraili şarkıcının Fas topraklarına girişine izin verilmesini de eleştirdi.

Adalet ve Kalkınma Partisinin davet kanadı Tevhid ve Islah Hareketinin liderlerinden Muhammed Ağliyu ise Vazana'nın festivale davet edilmesinin, sanat yoluyla İsrail'le normalleşmeye gidilmesi anlamı taşıdığını savundu.

Vazana'nın barış ve birlikte yaşama ilkesini temsilen festivale çağrılmasını eleştiren Ağliyu, "Filistin halkının öldürülmesine katkıda bulunmuş bir asker hangi barışı temsil edecek." diye sordu.

Noam Vazana'nın, Tanca'da 14 Eylül'de başlayıp 17 Eylül'de sona erecek Caz Festivali'nde bugün sahne alması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Gösteriİsrailli şarkıcı Noam VazanaTanca Caz Festivali
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