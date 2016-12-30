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Tanıklık Ücret Tarifesi belli oldu

- 2017 yılı için tanıklık ücreti 15 ila 37,25 TL olarak tespit edildi

Tanıklık Ücret Tarifesi belli oldu

ANKARA (AA) - Adalet Bakanlığı tarafından 2017 Yılı Tanıklık Ücret Tarifesi 15 ila 37,25 TL olarak belirlendi.

Bakanlığın 2017 Yılı Tanıklık Ücret Tarifesi'ne ilişkin tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ceza muhakemesi sırasında tanığa verilecek tazminatın miktarı ile ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirleyen tebliğ, ceza muhakemesi sırasında cumhuriyet savcısı, mahkeme başkanı veya hakim tarafından çağrılan tanıklara verilecek tazminatı kapsıyor.

Tarifeye göre tanığa, tanıklık nedeniyle kaybettiği zamanla orantılı olarak günlük 15 ila 37,25 TL ödenecek.

Tanık hazır olabilmek için seyahat etmek zorunda kalmışsa yol giderleriyle tanıklığa çağrıldığı yerdeki ikamet ve beslenme giderleri de karşılanacak. Tanığa tazminat ve giderler hiçbir vergi, resim ve harç alınmaksızın ödenecek.

Söz konusu ödenekler, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 324. maddesi uyarınca yargılama giderlerinden sayılacak.

Tanıklık Ücret Tarifesi, 2016 yılı için 15 ila 35,50 TL olarak hesaplanmıştı.

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