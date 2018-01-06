Tanınmamak için montunu çıkaran kişi polisten kaçamadı

SİİRT (AA) - Siirt'te, düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, polisin durdurduğu araçtan kaçan ve tanınmamak için montunu çıkaran R.Ç, minibüste yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin narkotik suçların önlenmesine yönelik operasyonları sürüyor.

Diyarbakır'dan yüklü miktarda uyuşturucu getirecekleri bilgisi alınması üzerine F.K, R.Ç. ve H.B'nin içerisinde bulunduğu araç, polis ekiplerince Kezer mevkisinde durduruldu.

F.K. ve H.B olay yerinde yakalanırken, tanınmamak için montunu çıkaran R.Ç. ise bir minibüs içerisinde Sanayi Kavşağı'ndaki uygulama noktasında gözaltına alındı.

Yapılan kamera incelemelerinde R.Ç'nin Siirt Üniversitesi Kezer Yerleşkesi içerisindeki güvenlik noktasına gelerek montunu buraya bıraktığı ve üzerinde bulunan iki parça halindeki toz esrarı üniversitenin bahçesine attığı tespit edildi. Yapılan inceleme ve aramalar sonucunda 103 gram toz esrar ele geçirildi.

Öte yandan, C.Y. isimli kişinin getirdiği yüklü miktardaki uyuşturucuyu merkez Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan bir kafede satacağı bilgisi alınması üzerine, kafede yapılan kontrollerde polis ekiplerini fark eden C.Y, tuvalete girdi.

İkna edilerek dışarı çıkması sağlanan C.Y. yakalandı, tuvalette yapılan aramada 45 gram toz esrar ve 44 uyuştucu hap bulundu.

Olaylarla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.