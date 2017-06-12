Tanju Çolak'ın gözaltına alındığı operasyon

ANKARA (AA) - Eski futbolcu Tanju Çolak'ın gözaltına alındığı Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen operasyon devam ediyor. Gözaltı sayısının 30'a yükseldiği operasyon kapsamında bazı ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda tabanca, mermi ve nakit ele geçirildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara genelinde faaliyet gösteren ve liderliğini Şahin T'nin yaptığı, Kürt Ahmet grubu olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyon sürüyor.

Ankara merkezli, 10 Haziran'da başlatılan operasyon kapsamında, haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda, 21 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 3 çelik yelek, uzun namlulu silah dürbünü, çok sayıda mermi, çek, senet ve başkalarına ait tapu asılları ile fotokopileri ele geçirildi.

Ayrıca örgütün kasası olduğu değerlendirilen Ö.M.K ve Ü.B isimli şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ele geçen 200 bin liraya el konuldu.

- TOMA destekli operasyon

Operasyon kapsamında suç örgütü üyelerinden birine ait çiftlik evine düzenlenen baskın sırasında 15 Temmuz şehitlerinden Emniyet Amiri Cüneyt Bursa'nın adının verildiği Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da kullanıldı.