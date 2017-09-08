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Tanrıkulu hakkında soruşturma

CHP İstanbul Milletvekili Tanrıkulu hakkında, Twitter'dan yaptığı "devletin silahlı insansız hava araçlarıyla sivil vatandaşları vurduğu" yönündeki paylaşımı nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Tanrıkulu hakkında soruşturma

ANKARA (AA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu hakkında, Twitter'daki "devletin silahlı insansız hava araçlarıyla sivil vatandaşları vurduğu" paylaşımı nedeniyle soruşturma başlattı.

Tanrıkulu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, "devletin silahlı insansız hava araçlarıyla sivil vatandaşları vurup öldürdüğü" yönünde paylaşımda bulunmuştu.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Tanrıkulu hakkında, "Türkiye Cumhuriyeti devletinin manevi şahsiyetini aşağıladığına" dair somut deliller bulunduğundan Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 301. maddesi gereğince soruşturma başlatıldı.

TCK'nın "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" başlığını taşıyan 301. maddesi, "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılayan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Devletin askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılayan kişi, birinci fıkra hükmüne göre cezalandırılır. Eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmaz. Bu suçtan dolayı soruşturma yapılması, Adalet Bakanının iznine bağlıdır." hükmünü içeriyor.

Muhabir: Serdar Açıl, Barış Kılıç

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