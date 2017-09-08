Tanzanya'da devlet bakanı istifa etti

DARÜSSELAM (AA) - Tanzanya'da Devlet Bakanı George Simbachawene, hakkında soruşturma açılması üzerine istifa etti.

Bölgesel yönetim ve yerel idarelerden sorumlu Simbachawene, başkent Dodoma'da düzenlediği basın toplantısında, "Tanzanit" taşı ve elmas ticaretiyle ilgili soruşturma yürüten iki parlamento komitesinin hazırladığı raporlarda adının geçmesi üzerine görevini bıraktığını açıkladı.

Komitenin hakkında soruşturma açtığı 3 bakandan biri olan Simbachawene, hükümetin ve Tanzanya halkının imajını korumak için istifa ettiğini belirterek, "Devlet Başkanı'nın konuyla ilgili kişilerin soruşturma süresince makamlarından vazgeçmeleri isteğine uydum." dedi.

Geçmiş dönemlerde Enerji ve Madenlerden Sorumlu Bakan Yardımcılığı yapan Simbachawene, ülkenin milyonlarca dolar gelir kaybına uğramasına neden olan madencilik anlaşmalarına imza atmakla suçlanan bakanlar arasında yer alıyor.

"Tanzanit" taşı ticaretini soruşturmak üzere temmuz ayında oluşturulan parlamento komitesi, Simbachawene ile enerji ve madenlerden sorumlu önceki iki bakanın anlaşmalarla ilgili sorguya çekilmesini önermişti.

Mineral ve maden kaynakları açısından zengin Tanzanya'da, maden gelirleri gayrisafi milli hasılasının yüzde 4'ünü oluşturuyor. Dünyada en çok talep gören mavi taşlardan "Tanzanit", bazı mücevherlerden çok daha az bulunan değerli bir taş olarak biliniyor. "Tanzanit", doğal olarak sadece Kilimanjaro Dağı'nın eteklerinde bulunuyor ve üretiliyor.