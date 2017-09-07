Tanzanya'da muhalif vekile silahlı saldırı

DODOMA (AA) - Tanzanya'nın önde gelen muhaliflerinden, Chadema Partisi Milletvekili Tundu Lissu silahlı saldırıya uğradı.
Tanzanya İçişleri Bakanı Mwigulu Nchemba, Lissu'ya evinin yakınlarında kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendiğini belirtti.
Nchemba, tedavisi süren Lissu'nun sağlık durumuyla ilgili daha sonra bilgi vereceklerini söyledi.
Aynı zamanda Tanganika Barolar Birliği Başkanı da olan Lissu, ülkedeki "en cesur muhalif politikacılarından" olarak tanınıyor.
Lissu, temmuz ayında, Devlet Başkanı John Magufuli için "diktatör" ifadesi kullanmasının ardından gözaltına alınmış, daha sonra serbest bırakılmıştı.