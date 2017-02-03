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Tanzanya'daki demiryolu projesinin ilk ayağı Türk şirketten

- Darüsselam-Morogoro demiryolu hattını bir Türk şirketi yapacak

Tanzanya'daki demiryolu projesinin ilk ayağı Türk şirketten

ANKARA (AA) - Tanzanya'daki "Merkez Koridor Demiryolu" projesinin ilk etabı Darüsselam-Morogoro hattını bir Türk şirketi, Portekizli ortağı ile birlikte yapacak.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Darüsselam-Morogoro demiryolu hattının yapımını Türk şirketi Yapı Merkezi, Portekizli ortağı Mota-Engil ile birlikte üstlendi.

Yaklaşık 200 kilometre uzunluğundaki hat için Tanzanya Demiryolu İdaresi tarafından açılan ihaleyi kazanan Yapı Merkezi ile Mota-Engil, projeye ilişkin sözleşmeyi Darüsselam kentinde yapılan törende imzaladı. Törene Türkiye'nin Darüsselam Büyükelçisi Yasemin Eralp ile Tanzanya Ulaştırma Bakanı Makame Mbawara katıldı.

Konuya ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan Büyükelçi Eralp, projenin Tanzanya hükümetinin öncelikleri arasında yer aldığını söyledi. Demiryolu projesinin 45 gün içinde temelinin atılmasının öngörüldüğünü ifade eden Eralp, projenin 30 ay içinde tamamlanmasının planlandığını belirtti.

Darüsselam-Morogoro hattının ardından Morogoro'dan Dodoma'ya, oradan da ülkenin kuzey bölgesine devam etmesi planlanan demiryolu hattının önemine vurgu yapan Eralp, hattın ilk etabının bir Türk şirketi tarafından yapılacak olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Eralp şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın 22-23 Ocak tarihlerinde gerçekleştirdiği ziyaret tabii ki çok hızlandırıcı oldu. Yapı Merkezi şirketi zaten Afrika'da başka ülkelerde yaptığı işlerle de tanınan bir şirket. Tanzanya'da ilk defa bu kadar büyük bir firmamız bir iş aldı. Bundan sonra da arkasının geleceğine inanıyorum ben, başka şirketlerimiz de gelecek. Bizim Tanzanya'yla ilişkilerimiz zaten siyasi olarak son derece tatmin edici. Ancak ekonomik ve ticari ilişkilerimiz hep söylediğimiz gibi iki ülkenin potansiyelinin gerisinde. Bu alınan işin, yeni ufuklara yol açacağını düşünüyorum. Çok memnunum."

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Anahtar Kelimeler:
DemiryoluTanzanyaTürk şirketTürkiyeTürkiye'nin Darüsselam Büyükelçisi Yasemin Eralp
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