Tanzanya'nın Ankara Büyükelçisinden İZTO'ya ziyaret

İZMİR (AA) - Tanzanya'nın Ankara Büyükelçisi Elizabeth Kiango Kiondu, İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş'ı ziyaret etti.

Kiondu, ziyarette yaptığı konuşmada, temmuz ayında Türkiye'ye geldiğini belirterek, Türk halkını oldukça misafirperver bulduğunu dile getirdi.

Tanzanya-Türkiye ilişkilerini geliştirmek istediğini ifade eden Kiondu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şubatta Tanzanya'yı ziyaret ettiğini, iki ülke arasında çeşitli alanlarda 7 anlaşmanın imzalandığını anımsatı.

Türk Hava Yolları'nın (THY) kargo şirketinin, geçen hafta Tanzanya'ya hizmet vermeye başladığına işaret eden Kiondu, "Ülkemizde demiryolu yatırımlarında Türk şirketlerinden çok memnunuz. Tarım ürünlerimizde katma değeri yükseltmemiz lazım. Bu kapsamda İzmir'den bir heyeti ülkemizde ağırlamak isteriz." diye konuştu.

Demirtaş da Erdoğan'ın Afrika'yla ilgili stratejik kararlarının olduğunu aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, iş adamlarına "Batı, Afrika'dan hep aldı, siz vermeye gidecekseniz." dediğini hatırlatan Demirtaş, İzmir ile Tanzanya arasında 28 milyon dolarlık ticaret hacminin bulunduğunu kaydetti.

Son yıllarda Afrika kıtasıyla Türkiye'nin ticaret hacminin artığına dikkati çeken Demirtaş, "Biz iki ülke arasında dış ticaret hacminin artmasını istiyoruz. Ayrıca Zanzibar Ticaret Odası ile kardeş oda olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.