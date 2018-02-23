TAPI projesinin Afganistan kısmının inşası başladı

HERAT (AA) - Türkmenistan doğalgazını Afganistan üzerinden Pakistan ve Hindistan’a taşıyacak Türkmenistan-Afganistan-Pakistan-Hindistan (TAPI) doğalgaz boru hattı projesinin Afganistan kısmının inşasına başlandı.

TAPI projesinin Afganistan'daki 774 kilometrelik kısmının inşasının başlamasıyla ilgili ülkenin batısındaki Herat vilayetinde düzenlenen törene Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov, Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani, Pakistan Başbakanı Şahid Han Abbasi ve Afganistan'daki NATO birliklerinin komutanı John Nicholson katıldı.

Devlet Başkanı Gani, açılış konuşmasında, TAPI projesinin Afganistan için çok önemli olduğunu söyledi.

Afganistan'ın bu proje sayesinde birçok kazanım elde edeceğini ifade eden Gani, boru hattının üzerinden geçecek illerin her açıdan gelişeceğini belirtti.

Gani, TAPI projesinin hayata geçirilmesiyle Afganistan'ın Türkmenistan'dan doğalgaz satın alabileceğini kaydetti.

Projenin binlerce Afgan vatandaşına iş imkanı sunacağını dile getiren Gani, böylece işsizliğin azaltılmasına da katkı sağlanacağının altını çizdi.

Gani, ''Biz tüm komşularımızla iyi ilişkiler kurmak istiyoruz, hiçbir komşumuzla düşmanlığımız yoktur.'' dedi.

Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov ise TAPI projesinin Afganistan'a ekonomik açıdan büyük katkı sağlayacağını vurguladı.

Berdimuhamedov, dört ülke için bugün büyük bir bayram olduğunu dile getirerek, bunun Türkmenistan'ın komşu ülkeleriyle iyi ilişkiler kurduğunun bir göstergesi olduğunu söyledi.

Türkmenistan'ın, Afganistan üzerinden Pakistan'a elektrik vereceğini açıklayan Berdimuhamedov, bu projelerin bölge ülkelerini birbirine daha da yakınlaştıracağını aktardı.

Berdimuhamedov, Türkmenistan'ın bundan sonra da Afganistan'a siyasi, diplomatik, ekonomik ve insani yardımlarını sürdüreceğini vurguladı.

Afganistan-Türkmenistan için ikinci bir önemli meselenin de Serhetabad-Turgundi demiryolunun açılması olduğuna işaret eden Berdimuhamedov, bunun ulaşımda çok önemli olduğunu kaydetti.

- ''TAPI bölgeye barış getirecek''

Pakistan Başbakanı Abbasi de TAPI boru hattının bölgeye barış getireceğini, bu nedenle çok önemli bir proje olduğunu vurguladı.

Pakistan devleti ve halkının Afganistan'da istikrarın sağlanmasından yana olduğunu belirten Abbasi, ''Afganistan'ın başarısı bizim başarımızdır ve Afganistan'ın gelişmesi bizim de gelişmemizdir.'' dedi.

Abbasi, Pakistan'ın komşu ülkeleriyle olan bağlarını daha da pekiştirmeye hazır olduğunu söyledi.

Hindistan'ın dış ilişkilerden sorumlu Devlet Bakanı Mobaşar Caved Akbar ise ''TAPI, 21. yüzyılın ekonomi bağı olacak, kadim İpek Uolu bu vesileyle kurulacak bu nedenle bu hat bölge için büyük önem taşıyor.'' diye konuştu.

Akbar, Hindistan'ın enerji ihtiyacının bundan sonra daha da artacağını ve TAPI'nin bu nedenle büyük önem arz ettiğini sözlerine ekledi.

- TAPI projesi

Geçen yıl teknik çalışmalarına başlanan TAPI projesi, aşamalı olarak hayata geçirilecek. Türkmenistan'ın en büyük doğalgaz yatağı Galkınış'tan başlayan hat, Afganistan'ın Herat, Farah, Helmand ve Kandahar vilayetlerinden geçerek Pakistan ve Hindistan sınırındaki Fazilka yerleşim bölgesine kadar devam edecek.

Uzunluğu bin 814 kilometre olacak hattın, 214 kilometrelik kısmı Türkmenistan'dan, 774 kilometrelik kısmı Afganistan'dan ve 826 kilometrelik kısmı da Pakistan'dan geçecek.

2020 yılında hizmete girmesi beklenen hattın, yıllık kapasitesi 33 milyar metreküp olacak.

- Türkmenistan ve Afganistan arasındaki demir yolu hattı

Etkinlik kapsamında ayrıca, Türkmenistan ve Afganistan arasındaki yeni demiryolu hattının açılışı yapıldı.

Söz konusu proje, Afganistan'ın Herat vilayetindeki Turgundi ile Türkmenistan'ın Serhetabat vilayetlerini birbirine bağlaması amaçlanarak inşa edildi.

Serhetabat-Turgundi demiryolu hattıyla Afganistan, üretimini dış pazarlara ulaştırma ve gerekli ithalatı yapma konusunda daha fazla ulaşım imkanına kavuşacak.



