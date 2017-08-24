"Tapulu arazim" diyerek yolu trafiğe kapattı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Sandıklı ilçesinde, üç köy ile 5 yıldızlı bir otelin de kullandığı yolu, 2003 yılında aldığı araziden geçtiği gerekçesiyle trafiğe kapattı.

Sandıklı'da yaşayan Ahmet Turan, Hazineden aldığı arazinin Hüdai Kaplıcaları arkasında bulunan Reşadiye, Yayman ve Koçgazi köyü sakinleri ile 5 yıldızlı bir otelin müşterilerinin de kullandığı yolu da kapsadığı iddiasıyla girişimde bulundu.

Yolun istimlak edilmesi için belediye ile yaptığı görüşmelerde sonuç alamayan ve mahkemeye başvuran Turan, mahkeme kararı sonrasında yolu kapatmaya karar verdi.

Turan, yola çaktığı demir kazık ve tel örgülerin üzerine "Afyonkarahisar İdare Mahkemesinin 2 Kasım 2012 tarih Esas 2011/916 Danıştay 6. Dairesinin Esas 2013/950 Karar 2014/8640 kararı ile Özel Mülke ait olan yol yaya ve araç trafiğine kapatılmıştır. Özel Mülk Girilmez" yazısı astı.

Konuyla ilgili gazetecilere açıklama yapan Turan, yolun 14 yıllık tapulu malı olduğunu belirterek, "3 yıl önceki mahkeme kararı ile bu yolu kapatma kararı aldım. Belediye ile anlaşmaya varamadım. Bu yüzden Hazine'den aldığım yolu kapattım. 422 metrekare olan bu arazinin bakanlıktan lokanta ve gazino ruhsatı var." diye konuştu.

- "Yeni yolumuzun açılması için çalışmalar başladı"

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl de vatandaşların hiçbir şekilde mağdur edilmeyeceğini söyledi.

Turan'ın belediyeden çok yüksek kamulaştırma bedeli istediğini dile getiren Çöl, şunları kaydetti:

"İstediği miktarı vermemiz mümkün değil. Belediyemizin kimseye yedirecek bir kuruşunun olmadığını söyledik. Zaten turizm imar alanı ile ilgili bir konu, belediyemiz imar alanı ile ilgili bir yer değil. Kültür ve Turizm Bakanlığı bizden görüş istedi. Biz de sunduk. Oradan gelecek sonucu bekliyoruz. Biz her zaman görüşmeye açığız ama bu fiyatı veremeyiz. Yolu kapatması hiç problem değil. Belediye imkanları ile vatandaşımız mağdur edilmeden yeni yolumuzun açılması için çalışmalar başladı."

Yolun kapatılmasının ardından Sandıklı Belediyesi Fen İşleri ekipleri, tel örgülerin hemen yanından yeni yol açılması için çalışma başlattı.

