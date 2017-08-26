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Taraftar otobüsünde 2 pompalı tüfek ele geçirildi

- Kocaeli'nin Gebze ilçesinde oynanan Sakaryaspor-Karşıyaka maçı öncesinde, bir taraftar otobüsünün aramasında, 2 pompalı tüfek, kuru sıkı tabanca, bıçak ve sopalar ele geçirildi - Ekipler, otobüs şoförü ile bir taraftarı gözaltına aldı

Taraftar otobüsünde 2 pompalı tüfek ele geçirildi

KOCAELİ (AA) - TFF 2. Lig Beyaz Grup'taki Sakaryaspor-Karşıyaka maçı öncesinde bir taraftar otobüsünde yapılan aramada, 2 pompalı tüfek, kuru sıkı tabanca, bıçak ve sopalar ele geçirildi. Bununla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Gebze Alaettin Kurt Stadı'ndaki karşılaşma öncesi polis ilçede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Ekipler, karşılaşma öncesi taraftarların Gebze'ye geldiği araçlarda arama ve kimlik kontrolü yaptı.

Anadolu Otoyolu Gebze Gişelerindeki bir taraftar otobüsünü durduran ekipler, arama yaptı. Aramada, 2 pompalı tüfek, tüfeğe ait fişekler, kuru sıkı tabanca, bıçak ve sopalar ele geçirdi.

Otobüs şoförü ile bir taraftar gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.





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Anahtar Kelimeler:
Tararftar Otobüs
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