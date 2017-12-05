Taraftarları Saakaşvili’nin serbest kalmasını sağladı

KİEV (AA) - Ukrayna vatandaşlığından çıkarılan eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, taraftarları tarafından gözaltında tutulduğu araçtan çıkarıldı.
Sabah saatlerinde başkent Kiev’deki evinde gözaltına alınan eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili’nin bindirildiği aracın hareketi, bir grup eylemci tarafından engellendi.Saakaşvili gözaltına alındı
Saakaşvili taraftarları, eski cumhurbaşkanının bindirildiği aracın hareket etmesini önlemek için barikat kurarak sokağı kapattı.
Tüm güvenlik önlemlerine karşın taraftarlar, aracın kapısını kırarak Saakaşvili’nin serbest kalmasını sağladı.
Saakaşvili, taraftarları ile protesto eylemlerini sürdürdüğü Ukrayna Parlamentosu binasına yürüdü.
Muhabir: Ali Cura