Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi moda Vergi uzmanı Ahmet Karabıyık Ali eser ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Mitch McConnell
Örnek sorular yayımlandı
Örnek sorular yayımlandı
İstanbul'a kar geliyor
İstanbul'a kar geliyor
Köy yumurtası hilesi bitecek
Köy yumurtası hilesi bitecek
Yarışma süresi uzatıldı
Yarışma süresi uzatıldı
Tünel cennetiyiz
Tünel cennetiyiz

Taraftarları Saakaşvili’nin serbest kalmasını sağladı

Ukrayna vatandaşlığından çıkarılan eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, taraftarları tarafından gözaltında tutulduğu araçtan çıkarıldı.

Taraftarları Saakaşvili’nin serbest kalmasını sağladı

KİEV (AA) - Ukrayna vatandaşlığından çıkarılan eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, taraftarları tarafından gözaltında tutulduğu araçtan çıkarıldı.

Sabah saatlerinde başkent Kiev’deki evinde gözaltına alınan eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili’nin bindirildiği aracın hareketi, bir grup eylemci tarafından engellendi.

Saakaşvili gözaltına alındı

Saakaşvili taraftarları, eski cumhurbaşkanının bindirildiği aracın hareket etmesini önlemek için barikat kurarak sokağı kapattı.

Tüm güvenlik önlemlerine karşın taraftarlar, aracın kapısını kırarak Saakaşvili’nin serbest kalmasını sağladı.

Saakaşvili, taraftarları ile protesto eylemlerini sürdürdüğü Ukrayna Parlamentosu binasına yürüdü.

Muhabir: Ali Cura

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Dünya
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5