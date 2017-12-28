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"Tarih Müzesi"ni 11 ayda 46 bin kişi ziyaret etti

- Kentin tarihi geçmişine yönelik 7 bin 88 materyal ile Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait çeşitli görsellerin sergilendiği "Tarih Müzesi" yılın 11 ayında 46 bin kişi tarafından ziyaret edildi - Ortahisar Belediye Başkanı Genç: - "Amacımız bir çatı altında topladığımız bu tarihi mirasımızı gelecek kuşaklara aktarabilmek ve tarihimizi korumaktır"

TRABZON (AA) - Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki tarihi binada hizmete sunulan "Tarih Müzesi"ni Ocak-Kasım döneminde 46 bin kişi ziyaret etti.

Osmanlı padişahlarından Fatih Sultan Mehmet'in fethettiği, Yavuz Sultan Selim'in valilik yaptığı, Kanuni Sultan Süleyman'ın doğup büyüdüğü Trabzon'da, Tarih Müzesi ile kentin 4 bin yıllık geçmişine ışık tutuluyor.

Bölgenin en kapsamlı belge ve arşiv niteliği taşıyan müzede, kültür, sanat, yaşam, spor ve basın hayatına dair 7 bin 88 materyal ile Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait çeşitli görseller sergileniyor.

Her yönüyle Trabzon'u anlatan 400 kitabın da yer aldığı müzeyi, yılın 11 aylık döneminde 46 bin kişi ziyaret etti.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trabzon'un tarihinin çok zengin olduğunu belirterek, kentin medeniyetlere ev sahipliği yaptığını, bu kapsamda müzenin de Trabzon'un tarihi geçmişine ışık tuttuğunu ifade etti.

Genç, müzeyi 46 bin kişinin ziyaret ettiğini vurgulayarak, ilgiden memnun olduklarını kaydetti.

- "Müzeler bizim tarihi belleğimizdir"

Müzenin bölgenin en kapsamlı belge ve arşiv niteliğini taşıdığına işaret eden Genç, şöyle devam etti:

"Ziyaretçi sayımız sürekli artıyor. Tarihimize olan ilgi de bizleri sevindiriyor. Müzeler bizim tarihi belleğimizdir. Amacımız bir çatı altında topladığımız bu tarihi mirasımızı gelecek kuşaklara aktarabilmek ve tarihimizi korumaktır. Bu bizim en önemli görevimizdir."

Genç, müzelerin daha da ön plana çıkarılması gerektiğini vurgulayarak, ziyaretçi sayısının ve var olan potansiyelin giderek artacağına inandığını bildirdi.

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Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin GençTarih MüzesiTrabzon
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